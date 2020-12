Anche Ignazio Moser fa i conti col Covid: l’ex gieffino subisce un grave lutto (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il mondo del ciclismo è il lutto per la scomparsa Aldo Moser, amatissimo zio di Ignazio Moser che è morto all’età di 86 anni per delle complicazioni legate all’infezione da Covid 19. l’ex campione professionista, che aveva corso dal 1954 al 1974, gareggiando con un mito del calibro di Fausto Coppi, era ricoverato nell’ospedale di Trento. Aldo Moser era il fratello maggiore di Francesco, papà di Ignazio, Anche lui maglia rosa al Giro d’Italia. l’ex gieffino ha espresso su Instagram tutto il suo dolore per la scomparsa di quello zio con cui è cresciuto e che gli ha trasmesso la passione per la bici. “Ciao Zio, la tua bontà e nobiltà d’animo rimarrà sempre con noi” ha scritto lo sportivo sul suo profilo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il mondo del ciclismo è ilper la scomparsa Aldo, amatissimo zio diche è morto all’età di 86 anni per delle complicazioni legate all’infezione da19.campione professionista, che aveva corso dal 1954 al 1974, gareggiando con un mito del calibro di Fausto Coppi, era ricoverato nell’ospedale di Trento. Aldoera il fratello maggiore di Francesco, papà dilui maglia rosa al Giro d’Italia.ha espresso su Instagram tutto il suo dolore per la scomparsa di quello zio con cui è cresciuto e che gli ha trasmesso la passione per la bici. “Ciao Zio, la tua bontà e nobiltà d’animo rimarrà sempre con noi” ha scritto lo sportivo sul suo profilo ...

