Alba Parietti difende la scelta di Francesco Oppini: “Infelice” (Di venerdì 4 dicembre 2020) La nota ed amata Alba Parietti si schiera con il figlio Francesco Oppini e la sua scelta al GF VIP, e va contro chi lo considera “un burattino nella mani di qualcuno” Alba Parietti e Francesco Oppini, Fonte foto: Instagram (@ AlbaParietti; @ Francesco Oppini 82)Arriva una nuova e importantissima puntata del GF VIP, il noto ed amatissimo reality show condotto con successo da Alfonso Signorini su Canale 5: un momento molto importante, di scelta, per Francesco Oppini che viene difeso su Instagram dalla mamma Alba Parietti. Chi segue con attenzione e costanza la ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) La nota ed amatasi schiera con il figlioe la suaal GF VIP, e va contro chi lo considera “un burattino nella mani di qualcuno”, Fonte foto: Instagram (@; @82)Arriva una nuova e importantissima puntata del GF VIP, il noto ed amatissimo reality show condotto con successo da Alfonso Signorini su Canale 5: un momento molto importante, di, perche viene difeso su Instagram dalla mamma. Chi segue con attenzione e costanza la ...

orreipacsecnarf : RT @bimbadiziamara: “Io non pensavo fosse il figlio di Alba Parietti” ??eh Malgy??in questi??momenti??neanche??noi?? ?? - Irene87067482 : RT @bimbadiziamara: “Io non pensavo fosse il figlio di Alba Parietti” ??eh Malgy??in questi??momenti??neanche??noi?? ?? - cyrusmiile : RT @loujshuvg: malgioglio: francesco é stupendo, non pensavo fosse il figlio di alba parietti LO SPERAVAMO PURE NOI CHE NON LO FOSSE STAS… - secsagb : RT @loujshuvg: malgioglio: francesco é stupendo, non pensavo fosse il figlio di alba parietti LO SPERAVAMO PURE NOI CHE NON LO FOSSE STAS… - _Tessie255_ : RT @doubleG____: 'Francesco è stupendo, io non pensavo che fosse il figlio di Alba Parietti' CRISTIANO MI HAI FATTO VOLARE SU MARTE ?? #G… -