Uomini e Donne Over: Riccardo è davvero cambiato? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Riccardo ha deciso di mettersi nuovamente in gioco, ma a quale prezzo? Secondo alcune indiscrezioni l'ex tronista del Trono Over sarebbe disposto a trasferirsi qualora trovasse una dama adatta per lui. I fedeli telespettatori di Uomini e Donne sanno benissimo qual è stato il vero motivo che ha impedito a Riccardo di convolare a nozze. Ebbene pare che questo limite si è sparito o perlomeno è quello che vuole far credere. Riccardo ha iniziato un nuovo percorso a Uomini e Donne convinto di riuscire a portarlo a termine. Ha rincontrato una vecchia conoscenza di nome Roberta la quale ha dichiarato di essere molto felice della sua presenza. Nello stesso tempo la donna ha più volte criticato questo atteggiamento Severo da parte di ...

