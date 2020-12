Traffico Roma del 03-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord rallentamenti e code sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo centro Eda via dei Due Ponti Verso il raccordo sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti e code da Corso Francia a via Salaria e poi a seguire da San Lorenzo a viale Castrense su via Aurelia rallentamenti tra la via Aurelia è largo Don Luigi Guanella In entrambe le direzioni al Gianicolense nelle vicinanze dell’ospedale San Camillorallentato per incidente in via Valtellina altezza via Giacinto Viola analoga situazione in via Carlo Pisacane rallentamenti per incidente in prossimità di via Antonio Giulio Barrili all’Eur sempre chiuso per incidente Viale dell’Arte tra Viale America e viale Aeronautica In entrambe le direzioni sul ...