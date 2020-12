Studentessa muore a soli 21 anni, strangolata dal suo ragazzo: “La minacciava da tempo” (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Ecco che cosa è successo È morta a soli 21 anni Katherine Paniagua, Studentessa universitaria, uccisa dal suo fidanzato 25enne nell’appartamento in cui i due convivevano a Yarumal, a nord di Antioquia (Colombia). Dopo il delitto, l’uomo ha tentato il suicidio, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Ecco che cosa è successo È morta a21Katherine Paniagua,universitaria, uccisa dal suo fidanzato 25enne nell’appartamento in cui i due convivevano a Yarumal, a nord di Antioquia (Colombia). Dopo il delitto, l’uomo ha tentato il suicidio, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

manulamanuz57 : RT @rep_bari: Studentessa dell'Angola muore di cancro, colletta degli amici per portare la salma a casa: 8mila euro in 24 ore [di Natale Ca… - rep_bari : Studentessa dell'Angola muore di cancro, colletta degli amici per portare la salma a casa: 8mila euro in 24 ore [di… - messveneto : Tragedia a Palermo, bimba di 10 anni cade a scuola e muore: La studentessa stava facendo educazione fisica, ha sbat… - abruzzoweb : AIELLI IN LUTTO: STUDENTESSA DI 19 ANNI MUORE DI INFARTO NELLA SUA CASA DI ROMA - AURORA65388938 : RT @ilmessaggeroit: Roma, Beatrice muore d'infarto a 19 anni: era studentessa della Luiss e grande tifosa della Roma e di Totti https://t.c… -