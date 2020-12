Riforma pensioni 2021, ultime su Quota 41 post quota 100: ‘Sarebbe il minimo ‘ (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni derivano dall’interessante dibattito che si é creato sul nostro sito a seguito della pubblicazione della lunga disamina di Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, tenutasi nei giorni scorsi nel corso della 2^ giornata dell’Assemblea nazionale di Democrazia e Lavoro Cgil ove il sindacalista é tornato a parlare del post quota 100 e delle misure che a suo dire dovrebbero vedere la luce nel 2022. Tra i provvedimenti citati anche la quota 41, che secondo Ghiselli sarebbe più che corretto concedere in quanto darebbe una risposta precisa ad un determinato tipo di lavoratori, i precoci appunto o quanti hanno comunque versato contributi per oltre 40 anni, perché dopo 41 anni di lavoro ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lenovità sulladellederivano dall’interessante dibattito che si é creato sul nostro sito a seguito della pubblicazione della lunga disamina di Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, tenutasi nei giorni scorsi nel corso della 2^ giornata dell’Assemblea nazionale di Democrazia e Lavoro Cgil ove il sindacalista é tornato a parlare del100 e delle misure che a suo dire dovrebbero vedere la luce nel 2022. Tra i provvedimenti citati anche la41, che secondo Ghiselli sarebbe più che corretto concedere in quanto darebbe una risa precisa ad un determinato tipo di lavoratori, i precoci appunto o quanti hanno comunque versato contributi per oltre 40 anni, perché dopo 41 anni di lavoro ...

