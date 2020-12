Protesta bus turistici | Abt Sicilia | “Accolte le nostre richieste”

Leggi su dire

(Di giovedì 3 dicembre 2020) PALERMO – Sospensione del rinnovo Iso 9001 per tutto il 2021, cancellazione della tassa per il rinnovo delle licenze, accelerazione nell’erogazione delle risorse a fondo perduto in favore della categoria con il superamento della regolarità del Durc per accedervi. E poi ancora: cancellazione della tassa di circolazione per i bus per tutto il 2021 e apertura di un dialogo per l’affiancamento da parte dei bus turistici al trasporto pubblico come già avvenuto nelle altre regione d’Italia. Sono queste in sintesi le linee chiave che si sono delineate nella tarda serata di ieri a Palazzo d’Orleans di Palermo, sede della presidenza della Regione Siciliana, in un incontro che ha visto da un lato le associazioni di rappresentanza dei bus turistici e dall’altro l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Falcone, e il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché. A rappresentare le aziende Maurizio Reginella e Nicola Gloriso, in rappresentanza dall’Associazione bus turistici Sicilia, e Giacomo Briamo, dell’Asincc.