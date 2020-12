Mattarella torna a parlare dei disabili: “Necessario più sostegno a loro e alle famiglie” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il presidente della Repubblica torna a parlare dell’importanza degli aiuti ai disabili e della loro difficile condizione in tempi di pandemia: “Se l’isolamento per le esigenze sanitarie è di per sé una condizione pesante, può diventare un vero dramma se a provarlo sono persone con disabilità fisica o psichica”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità. “Particolarmente delicata è la condizione dei minori con disabilità. La pandemia acuisce la difficoltà di seguire le lezioni scolastiche. E la mancanza di relazioni con i docenti e coetanei, rischia di produrre ulteriori condizioni di ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il presidente della Repubblicadell’importanza degli aiuti aie delladifficile condizione in tempi di pandemia: “Se l’isolamento per le esigenze sanitarie è di per sé una condizione pesante, può diventare un vero dramma se a provarlo sono persone contà fisica o psichica”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone contà. “Particolarmente delicata è la condizione dei minori contà. La pandemia acuisce la difficoltà di seguire le lezioni scolastiche. E la mancanza di relazioni con i docenti e coetanei, rischia di produrre ulteriori condizioni di ...

Il Presidente della Repubblica parla delle difficoltà e dell'emarginazione che i soggetti con disabilità possono provare grazie alla pandemia.

Airuno: appello delle 'Iene' a Mattarella per difendere libertà e dignità di Gilardi

Anche questa sera le Iene sono tornate a parlare di Carlo Gilardi, il professore quasi novantenne di Airuno che si trova in una casa di riposo di Lecco. La trasmissione ha ripercorso la vicenda parten ...

Il Presidente della Repubblica parla delle difficoltà e dell'emarginazione che i soggetti con disabilità possono provare grazie alla pandemia. Anche questa sera le Iene sono tornate a parlare di Carlo Gilardi, il professore quasi novantenne di Airuno che si trova in una casa di riposo di Lecco.