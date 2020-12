LIVE Biathlon | Sprint Kontiolahti in DIRETTA | dominio Norvegia | vince Tarjei Boe 14° Lukas Hofer

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DIDALLE 16.30 14.58 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 14.57 Lontani tutti gli altri azzurri, che dunque non si sono qualificati per l’inseguimento: 63° Bormolini, 67° Windisch, 71° Bionaz, 90° Braun. 14.56 14°con 2 errori, staccato di 1’01?7. Una buona gara dell’azzurro: con un errore in meno sarebbe finito quinto, con 10/10 il podio sarebbe diventato realtà. Ma con i se ed i ma non si fa la storia. 14.48Boe (10/10 al poligono e secondo miglior tempo sugli sci, addirittura meglio del fratello Johannes) ha vinto ladicon ...