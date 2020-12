Giulia Salemi | le nuove rivelazioni della Gregoraci | “Chiamava 100 volte e non voleva pagare cene e pernottamenti”

Leggi su biccy

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Proprio adesso che sta per abbandonare la casa del GF Vip Elisabettaha iniziato ad affilare le unghie. Se durante le puntata su Canale 5 si è limitata ad alzare il sopracciglio e lanciare solo shade velate a, ieri in confessionale EliGreg c’è andata giù pesante. L’ex signora Briatore ha detto che la milanese Power chiamava decine diFlavio per chiederglie pernottamenti gratuiti. “Cosa vi devo dire? Che chiamava 100. Lei nonle, nonil pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto capire. Io snob? No, quando parlo con le persone ci sono quelle con cui ho più affinità e altre con cui ne ho meno. Questo ...