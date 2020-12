Dpcm Natale | governatori infuriati con Conte

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Iregionalicon il Governoper il decreto legge e il: “Nessun confronto, siamo stupiti e rammaricati” Iregionalicon il Governoper il decreto legge e il: “Nessun confronto, siamo stupiti e rammaricati” La conferenza delle regioni esprime “stupore e rammarico per il metodo seguito dal… L'articolo Corriere Nazionale.

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - repubblica : Dpcm Natale, il decreto del governo: stop agli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. A Capodanno ch… - monikindaaaa : RT @GiancarloDeRisi: Ecco il nuovo Dpcm: dal 21 dicembre al 6 gennaio chiusi i confini delle Regioni. Il 25 e il 26 anche quelli dei Comun… - sarchia56 : RT @sarchia56: ANCHE BABBO NATALE E' IN CRISI. ?????????????????? #Dpcm #Natale2020 #Conte #ristori -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale

IL GIORNO

In deroga alla zona rossa la Valle d'Aosta proroga fino a domenica l'ordinanza di apertura dei piccoli negozi che il governo aveva chiesto di revocare. Tira dritto la regione autonoma, ...Confermata la divisione dell’Italia in tre zone di criticità, con la speranza che durante il periodo di Natale l’Italia si tinga di giallo in tutto il suo territorio. Il nuovo Dpcm che dovrebbe vedere ...