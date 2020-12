Don Matteo in lutto: addio alla “regina della fiction” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. lutto per tutti i fan di Don Matteo ed in generale delle serie tv italiana: è morta la “regina della fiction”, fan disperati. L’ultimo saluto. Grande dolore per tutti gli appassionati di Don Matteo ed in generale per tutti coloro che amano la fiction italiana: è purtroppo morta Sara Melodia, la direttrice editoriale di Lux Leggi su youmovies (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.per tutti i fan di Doned in generale delle serie tv italiana: è morta la, fan disperati. L’ultimo saluto. Grande dolore per tutti gli appassionati di Doned in generale per tutti coloro che amano la fiction italiana: è purtroppo morta Sara Melodia, la direttrice editoriale di Lux

zazoomblog : Don Matteo in lutto: addio alla “regina della fiction” - #Matteo #lutto: #addio #“regina #della - karda70 : La #morte della #mamma di #DonMatteo e #Diavoli: si è spenta #SaraMelodia la #reginadellafiction #Fiction #SerieTv… - Cinguetterai : RT @fanpage: È morta Sara Melodia. Era una colonna di 'Doc nelle tue mani' e 'Don Matteo' - fraversion : scopro solo ora che è morta Sara Melodia, la direttrice editoriale di Lux Vide. Era stata la sceneggiatrice di Don… - zazoomblog : “Addio regina della fiction”. Tv in lutto: va via la colonna di ‘Don Matteo’ e ‘Doc’ - #“Addio #regina #della… -