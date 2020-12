Covid | 993 morti in sole 24 ore E' record dall' inizio della pandemia

Leggi su affaritaliani

In Italia, oggi 3 dicembre, i nuovi casi sono 23.225, contro i 20.709 di ieri, e le vittime sono 993 contro i 684 di ieri, per un totale di 58.038. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è pari a 227.729, ma con 20.586 mila tamponi in più rispetto a ieri. Il rapporto tamponi-positivi risale leggermente riportandosi a poco più del 10% (10,1 contro il 9,99 di ieri). Ancora in calo le terapie intensive, 19 in meno (ieri -47), scese a 3.597, così come i ricoveri ordinari, 682 in meno (contro i -357 di ieri), 31.772 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministeroSalute.