Coronavirus | Nencini-Maraio Psi | ' a Natale anziani devono stare con parenti'

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Bisogna mettere in condizione i famigliari delle persone anziane di potersi spoda un Comune all'altro per poter trascorrere del tempo al loro fianco almeno nei giorni di festa”. Lo affermano il segretario del Psi, Enzoe il presidente, Riccardo. “Gli-aggiungono- costituiscono la vera preoccupazione di questo tempo. Sono spesso persone fragili. Molti tra loro vivono in solitudine e hanno bisogno di avere accanto un parente che li supporti. Sta a noi e alla nostra coscienza rispettare le regole e proteggere le persone anziane che hanno il diritto di trascorrere almeno ilcon le persone che più amano. Chiediamo al ministro Speranza di considerare l'ipotesi di una deroga alla norma che lo impedirebbe".