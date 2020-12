Caso scorta a Olivia Paladino, il duro commento di Conte: “Completamente falso” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Durante la presentazione del nuovo DPCM in vista delle feste, il Presidente del Consiglio Conte ha risposto ad una domanda in merito alla vicenda che ha visto coinvolta la compagna Olivia Paladino. Conte è infatti accusato di uso improprio della scorta, secondo l’esposto presentato da una deputata di Fratelli d’Italia, Olivia Paladino avrebbe usato la scorta del Presidente (e l’auto blu) per sfuggire ad una troupe delle Iene. Nel corso del suo intervento alla Camera, il ministro dell’Interno Lamorgese ha spiegato la vera dinamica dei fatti, smontando le accuse una per una. Gli attacchi a Conte Il Presidente del Consiglio non ha negato di essere stato più volte al centro di attacchi. Commentando gli ultimi in ordine cronologico, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Durante la presentazione del nuovo DPCM in vista delle feste, il Presidente del Consiglioha risposto ad una domanda in merito alla vicenda che ha visto coinvolta la compagnaè infatti accusato di uso improprio della, secondo l’esposto presentato da una deputata di Fratelli d’Italia,avrebbe usato ladel Presidente (e l’auto blu) per sfuggire ad una troupe delle Iene. Nel corso del suo intervento alla Camera, il ministro dell’Interno Lamorgese ha spiegato la vera dinamica dei fatti, smontando le accuse una per una. Gli attacchi aIl Presidente del Consiglio non ha negato di essere stato più volte al centro di attacchi. Commentando gli ultimi in ordine cronologico, ...

