Caldoro attacca De Siano e sta con Dema | Fi e centrodestra a pezzi | Pd e M5s godono

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Con l’intervista al Mattino di cui abbiamo riportato le frasi salienti, Stefanomanda definitivamente in frantumi Forza Italia e ila Napoli e in Campania. La richiesta di dimissioni del coordinatore regionale forzista, Domenico De, e l’appello a sostenere la giunta comunale di Luigi De Magistris, ormai senza maggioranza, sono un regalo inaspettato per Pd e M5s, che si preparano a condurre una campagna elettorale per il Comune di Napoli sostanzialmente senza avversari. Ilin città, infatti, già in enorme difficoltà (gli ultimi sondaggi segnalano l’intera coalizione al 17%) è devastato dalla guerra interna che sta dilaniando il partito di Berlusconi. La base di Forza Italia, o meglio: quel poco di elettorato rimasto dopo la leggendaria batosta ...