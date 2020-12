Arcuri: “Vaccini per intera popolazione entro settembre” (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – “A cavallo tra il secondo e il terzo trimestre del prossimo anno saremo potenzialmente in condizione di vaccinare la totalità della popolazione”. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, durante l’audizione alle commissioni riunite Trasporti e Affari sociali della Camera sottolineando che “l’Italia ha diritto al 13,46% delle dosi di vaccino che saranno via via distribuiti dall’Europa”. Ieri, intanto, il ministro della Salute Roberto Speranza, è intervenuto in Parlamento per illustrare il Piano strategico nazionale per la distribuzione. “le prime dosi del vaccino Covid, in arrivo a gennaio – ha detto – saranno destinate a medici, infermieri, operatori sanitari e agli anziani nelle Rsa. Poi “si inizieranno a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di popolazione appartenenti ai servizi essenziali, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – “A cavallo tra il secondo e il terzo trimestre del prossimo anno saremo potenzialmente in condizione di vaccinare la totalità della”. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza, Domenico, durante l’audizione alle commissioni riunite Trasporti e Affari sociali della Camera sottolineando che “l’Italia ha diritto al 13,46% delle dosi di vaccino che saranno via via distribuiti dall’Europa”. Ieri, intanto, il ministro della Salute Roberto Speranza, è intervenuto in Parlamento per illustrare il Piano strategico nazionale per la distribuzione. “le prime dosi del vaccino Covid, in arrivo a gennaio – ha detto – saranno destinate a medici, infermieri, operatori sanitari e agli anziani nelle Rsa. Poi “si inizieranno a sottoporre a vaccinazione le altre categorie diappartenenti ai servizi essenziali, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Vaccini affidati a 'Superman' #Arcuri? Nei mesi della pandemia ha gestito malamente mascherine e ossigeno… - ilfoglio_it : Se l’Italia è indietro con il suo piano per i vaccini per il Covid è perché il governo e il suo commissario non han… - marco_sili : ??Ma perché dobbiamo fare sempre gli 'sboroni'? 200ml di dosi! Ma facciamo 1000ml allora visto che ci siamo! Siam… - ottopagine : Covid, Arcuri: 'Vaccini per tutti entro la prossima estate' - Francesco54 : @Michele_Arnese Quindi se ci va bene considerati i precedenti di Speranza e Arcuri, i primi vaccini in Italia arriv… -