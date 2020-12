Alessia Marcuzzi e le sue più profonde paure: «Sono piena di fragilità, è complicato avvicinarsi ai 50 anni» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Alessia Marcuzzi è stata la protagonista assoluta della copertina del settimanale Grazia di questa settimana. La conduttrice de Le Iene lo ha comunicato ai suoi followers attraverso un post su Instagram: «Libere di sognare, libere di amare, libere di vivere la vita che vogliamo, lontano dai pregiudizi. Grazie per avermi scelto per questa cover di Grazia che esce domani, dedicata alla libertà e alla forza delle donne. Grazie Valeria Parrella per avermi saputo raccontare così come Sono nel profondo dell’anima. Grazie per le foto così powerful (le scoprirete domani) e grazie a tutto il gruppo di lavoro di Grazia: siete fantastici». La showgirl ha aperto il suo cuore ai suoi fan, parlando anche delle sue più profonde paure. Leggi anche –> Alessia Marcuzzi Instagram, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 3 dicembre 2020)è stata la protagonista assoluta della copertina del settimanale Grazia di questa settimana. La conduttrice de Le Iene lo ha comunicato ai suoi followers attraverso un post su Instagram: «Libere di sognare, libere di amare, libere di vivere la vita che vogliamo, lontano dai pregiudizi. Grazie per avermi scelto per questa cover di Grazia che esce domani, dedicata alla libertà e alla forza delle donne. Grazie Valeria Parrella per avermi saputo raccontare così comenel profondo dell’anima. Grazie per le foto così powerful (le scoprirete domani) e grazie a tutto il gruppo di lavoro di Grazia: siete fantastici». La showgirl ha aperto il suo cuore ai suoi fan, parlando anche delle sue più. Leggi anche –>Instagram, ...

