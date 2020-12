William Barr: no prove di frodi diffuse nelle elezioni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Dipartimento di Giustizia americano prende le distanze da Trump sulle frodi elettorali. Il procuratore generale William Barr, fedelissimo di Trump, rompe il silenzio. Dopo aver difeso molteplici volte il Presidente, questa volta prende le distanze da lui. In un’intervista con l’AP ha affermato che il DOJ non ha trovato alcuna prova a sostegno delle Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Dipartimento di Giustizia americano prende le distanze da Trump sulleelettorali. Il procuratore generale, fedelissimo di Trump, rompe il silenzio. Dopo aver difeso molteplici volte il Presidente, questa volta prende le distanze da lui. In un’intervista con l’AP ha affermato che il DOJ non ha trovato alcuna prova a sostegno delle

Davide : Cadono i bastioni del trumpismo: anche William Barr, il fidato Attorney General di Trump, ha detto ad AP che il Dip… - ilpost : Il procuratore generale statunitense William Barr ha detto che il Dipartimento di Giustizia non ha prove di una vas… - MoliPietro : William Barr: no prove di frodi diffuse nelle elezioni - frandemartino : RT @Davide: Cadono i bastioni del trumpismo: anche William Barr, il fidato Attorney General di Trump, ha detto ad AP che il Dipartimento di… - enricocolosimo : RT @lucianocapone: 'We have not seen fraud on a scale that could have effected a different outcome in the election'. Il procuratore general… -

Ultime Notizie dalla rete : William Barr HTTP/1.1 Server Too Busy