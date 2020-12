Taranto | l’addio al piccolo eroe | la rabbia e il dolore all’ombra dell’ex Ilva

Leggi su chenews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il bimbo, di soli 11 anni, è morto per un tumore al “Bambino Gesù” di Roma. Ai funerali, svolti nella sua, lo straziante saluto dei suoi compagni di scuola Un fotogramma straziante, l’ultimo di una vicenda che commosso il Paese intero. E che ne ha suscitato la, oltre che ilalV. 11 anni appena, morto per un raro tumore, è stato accompagnato da momenti che resteranno impressi per molto tempo nella memoria della Nazione. L’immagine dei compagni di scuola del bambino, che scortano in lacrime il carro funebre, è il simbolo della tragedia. Quella di un bimbo coraggioso, che ha lottato fino alla fine contro un linfoma linfoblastico primitivo alle ossa. E anche quello di un quartiere, il Tamburi di, che ha voluto porgere ...