Su Amazon Prime Video arriva The Wilds

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) The: in arrivo la prima serie young adults di. Il debutto degli episodi è previsto per l’11 dicembresi prepara per il debutto della sua prima serie young adultOriginal in dieci episodi. Si tratta di The, disponibile in esclusiva sulla piattaforma da venerdì 11 dicembre in più di 240 paesi e territori… L'articolo Corriere Nazionale.