Steven Spielberg | la stalker Sarah Char vuole sparargli

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non ne poteva piùdelle molestie continue di. Una donna che lo seguiva fin sotto casa, lo osservava da lontano continuamente e gli inviava minacce di morte. Il regista, dopo varie denunce, si è rivolto al tribunale di Los Angeles che ha emesso un ordine restrittivo. Ora la donna non potrà più avvicinarlo altrimenti verrà portata in prigione. Un bel sollievo perche ha passato mesi a raccogliere le foto di lei che lo pedinava. Oppure che lo incrociava “casualmente” per strada. Ha collezionato tutte le lettere che lei, con corriere o a mano, gli ha infilato nella cassetta dalla posta. Il giudice ha valutato il materiale e ha deciso che effettivamenteè un potenziale pericolo per l’incolumità del ...