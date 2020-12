Serie C | girone C | il Catania archivia la pratica Bisceglie e scavalca il Palermo La classifica

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ildoma il: un secco 3-0 quello degli etnei che supera inilpiazzandosi a quota 19.Rossoblu senza problemi nella sfida casalinga valida per il recupero della 10a giornata del campionato diC (C). Ad aprire le danze al 4' è Sarao al quale segue la rete di Calapai che raddoppia, il definitivo 3-0 lo provoca un'autorete di Priola.RISULTATICasertana-Vibonese 0-2 (recupero 10a giornata)-Viterbese 3-3 (recupero 8a giornata)Potenza-Avellino 0-1 (recupero 12a giornata)3-0 (recupero 10a giornata)Ternana 33Bari 26*Teramo 24*Turris 20**Catanzaro 19*19*Foggia 18Juve Stabia 18Avellino 18 ***...

Pontedera: Sarri, Matteucci, Perretta, Caponi, Catanese, Benedetti, Milani (80' Faella), Magrassi, Risaliti, Tommassini, Ropolo (42' Stanzani). A disp. Angeletti, Nicoli, Pretato, Vaccaro, Bardini, Ba ...