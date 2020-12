Questa bimba immersa nella bacinella oggi è una delle prof di Amici più amate: chi è? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Capelli mossi e sguardo concentrato: la bambina che nella foto sta facendo un bagno nella bacinella è, oggi, una famosa prof di Amici. Di chi stiamo parlando? Spulciando nella galleria delle foto di Instagram pubblicate da una delle nuovissime prof di Amici, balza agli occhi un tenerissimo scatto che la ritrae piccolissima, quando la mamma L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Capelli mossi e sguardo concentrato: la bambina chefoto sta facendo un bagnobaciè,, una famosadi. Di chi stiamo parlando? Spulciandogalleriafoto di Instagram pubblicate da unanuovissimedi, balza agli occhi un tenerissimo scatto che la ritrae piccolissima, quando la mamma L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

danabi_b : Come una bimba mi accarezzi l'anima mi ami come una donna Delicatamente mi prendi fra le tue mani come un dono ad u… - CharlieDB : A proposito di questa postazione: In una delle tue 1°interviste da lì, durante il 1°lockdown, ho fatto caso ad una… - Patrizia0205196 : @Steph2anieG Io non so che madre è, io so come ha parlato di Stefano come padre e non bene, so che questa bimba da… - Frances47226166 : RT @StefanoBrinchi: Che bella questa inaugurazione ??. Una bimba sulla pista che collegherà via Luisa di Savoia con Ponte Milvio. https://t.… - PasqualeAbiuso : Aiutiamo questa bimba a vivere. #crowdfunding #gofundme -

Ultime Notizie dalla rete : Questa bimba HTTP/1.1 Server Too Busy