Non è semplice credere senza poter vedere (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Elisa ha trentasette anni, niente figli, un fidanzato, Giacomo, con il quale va d’accordo, ma non abbastanza da rimanergli fedele dato che, nel frattempo, frequenta un nuovo corteggiatore, Luca, che, in seguito, diventerà il suo fidanzato. Una sorella, Bianca, diversa da lei, e due genitori che, un anno prima che questa storia venga raccontata, decidono di sposarsi in chiesa. Elisa ha anche un cane, Stella, che è il suo conforto. Quando Elisa riceve da Luca un’inaspettata proposta di matrimonio, realizza di non essere battezzata e improvvisamente qualcosa in lei cambia. Inizia così il suo percorso di conversione. Questa è la trama di Ama e fai quello che vuoi: romanzo scritto dalla scrittrice e regista Elisa Fuksas e pubblicato da Marsilio. In realtà, pochi sono i dettagli romanzati del libro perché la scrittrice ha preso il suo cuore in mano e ha raccontato le sue verità che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Elisa ha trentasette anni, niente figli, un fidanzato, Giacomo, con il quale va d’accordo, ma non abbastanza da rimanergli fedele dato che, nel frattempo, frequenta un nuovo corteggiatore, Luca, che, in seguito, diventerà il suo fidanzato. Una sorella, Bianca, diversa da lei, e due genitori che, un anno prima che questa storia venga raccontata, decidono di sposarsi in chiesa. Elisa ha anche un cane, Stella, che è il suo conforto. Quando Elisa riceve da Luca un’inaspettata proposta di matrimonio, realizza di non essere battezzata e improvvisamente qualcosa in lei cambia. Inizia così il suo percorso di conversione. Questa è la trama di Ama e fai quello che vuoi: romanzo scritto dalla scrittrice e regista Elisa Fuksas e pubblicato da Marsilio. In realtà, pochi sono i dettagli romanzati del libro perché la scrittrice ha preso il suo cuore in mano e ha raccontato le sue verità che ...

borghi_claudio : Caro Alvise, potete fare una cosa semplice: consultatevi fra di voi e se è vero come è vero che gualtieri ha firmat… - NicolaPorro : Esitazioni,balbettii,occhiate agli appunti,segni di malessere.Non è stata proprio una gran prova, quella di #Conte… - matteosalvinimi : #Salvini: Come Lega proponiamo l'azzeramento dell'Iva sui generi alimentari più diffusi. Per molte famiglie di ques… - paoloigna1 : RT @5GItaly: Rete unica? M. Ibarra (Ad Sky Italia) “l’integrazione verticale ha dimostrato che ha portato non a una accelerazione degli inv… - NicoEsp72 : 'Quest'anno faremo una fiera diversa e totalmente digitale. Non è stato semplice, si attraverseranno gli stand non… -