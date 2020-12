Il nuovo Dpcm: divieto di spostamenti a Natale e Capodanno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo un ultimo confronto con le Regioni, il governo sarebbe intenzionato a proseguire la linea del rigore limitando il più possibile gli spostamenti durante i giorni di festa Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo un ultimo confronto con le Regioni, il governo sarebbe intenzionato a proseguire la linea del rigore limitando il più possibile glidurante i giorni di festa

Dpcm, Boccia: “Italia in zona gialla tra 15 giorni”. Nel corso del webinair ‘5G Italy e il Recovery Fund’, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ha parlato del nuovo Dpcm, anticipando ...

Scuole e trasporti, prefetti in campo. L’ira dei governatori: non potete scavalcarci

Per spingere gli enti locali ad agire, pur nella carenza di risorse specifiche, nel nuovo dpcm il governo delegherà ai prefetti il compito di coordinare le conferenze permanenti dei servizi per ...

