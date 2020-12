Feste blindate nella bozza del nuovo Dpcm: «Niente spostamenti tra comuni il 25-26 dicembre e il 1° gennaio» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) C’è grande attesa per il Dpcm in discussione in queste ore al Governo. La riunione del Consiglio dei ministri è iniziata alle 22:30, con un’ora e mezza di ritardo rispetto a quanto previsto. Da quanto si apprende, il primo articolo conterrebbe novità sulla durata dei provvedimenti presi con i Decreti della presidenza del consiglio dei ministri: le misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus potranno durare fino a 50 giorni. Cambia, dunque, il limite previsto finora che era pari a 30. Nelle anticipazioni della bozza riportate dall’agenzia di stampa Ansa si legge anche di un passaggio destinato a far discutere, che blinda i cittadini nei lori comuni per i giorni di festa: «Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 – si legge – è vietato ogni spostamento tra ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 dicembre 2020) C’è grande attesa per ilin discussione in queste ore al Governo. La riunione del Consiglio dei ministri è iniziata alle 22:30, con un’ora e mezza di ritardo rispetto a quanto previsto. Da quanto si apprende, il primo articolo conterrebbe novità sulla durata dei provvedimenti presi con i Decreti della presidenza del consiglio dei ministri: le misure per fronteggiare l’emergenza Coronavirus potranno durare fino a 50 giorni. Cambia, dunque, il limite previsto finora che era pari a 30. Nelle anticipazioni dellariportate dall’agenzia di stampa Ansa si legge anche di un passaggio destinato a far discutere, che blinda i cittadini nei loriper i giorni di festa: «Nelle giornate del 25 e del 262020 e del 1°2021 – si legge – è vietato ogni spostamento tra ...

Indiscrezione dopo indiscrezione, prende forma il Dpcm di Natale con le nuove misure restrittive per arginare la diffusione del coronavirus in vista delle imminenti festività. Vince la linea del rigor ...

Un Natale «giallo rafforzato». E' quello che attende gli italiani tra meno di un mese e che vede nel principio di precauzione il suo punto cardine. Anche se le misure «stanno funzionando» infatti, com ...

Indiscrezione dopo indiscrezione, prende forma il Dpcm di Natale con le nuove misure restrittive per arginare la diffusione del coronavirus in vista delle imminenti festività. Vince la linea del rigor ...Un Natale «giallo rafforzato». E' quello che attende gli italiani tra meno di un mese e che vede nel principio di precauzione il suo punto cardine. Anche se le misure «stanno funzionando» infatti, com ...