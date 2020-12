Ellen Page è transessuale e si chiama Elliot | l’annuncio sui social

(Di mercoledì 2 dicembre 2020), celebre per Inception, Umbrella Accademy, candidato al premio Oscar per Juno si è dichiaratoieri sera, con una lettera aperta pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale @. Nella lettera, la cui traduzione è riportata integralmente sotto,parla della gioia di accettarsi per ciò che è ed inoltre della difficile situazione affrontata dalla comunità. L’attore 33enne chiede a tutti i suoi fan pazienza e comprensione e promette di voler aiutare a creare un mondo più comprensivo ed equo per tutti. Si scaglia contro i leader politici che incitano all’odio. La moglie Emma ha espresso il suo sostegno: Sono così orgogliosa di @. Le persone transgender, queer e ...

Coming out della star di «Juno», che cambia anche i suoi pronomi in lui/loro. Ellen Page annuncia a sorpresa di essere transgender. Da oggi la star si chiama Elliot e chiede per il futuro l’utilizzo ...Dopo il suo outing come transgender, il mondo dello spettacolo si è stretto intorno a Elliot Page. Fra le celebrità che si sono congratulate con l’attore di “Umbrella Academy” per il suo coraggio, anc ...