Dpcm di Natale, vietato spostarsi dal proprio comune di residenza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si prospetta una linea sempre più dura quella che metterà in campo il nuovo Dpcm di Natale. Il governo sarebbe pronto a vietare lo spostamento dal proprio comune di residenza per i giorni di Natale e Capodanno. Stretta anche su impianti da sci e crociere natalizie. Ecco cosa potrebbe succedere Dpcm di Natale, divieto di lasciare il proprio comune Per i giorni del 25 dicembre, 26 dicembre e 1 gennaio potrebbe essere vietato lasciare il proprio comune di residenza. È una delle ipotesi al vaglio del governo in vista del varo del nuovo Dpcm di Natale. Un’idea venuta fuori in una riunione tra il premier Conte, i capi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si prospetta una linea sempre più dura quella che metterà in campo il nuovodi. Il governo sarebbe pronto a vietare lo spostamento daldiper i giorni die Capodanno. Stretta anche su impianti da sci e crociere natalizie. Ecco cosa potrebbe succederedi, divieto di lasciare ilPer i giorni del 25 dicembre, 26 dicembre e 1 gennaio potrebbe esserelasciare ildi. È una delle ipotesi al vaglio del governo in vista del varo del nuovodi. Un’idea venuta fuori in una riunione tra il premier Conte, i capi ...

TgLa7 : Dpcm: Conte con capigruppo apre a ricongiungimenti Natale. Chiesta riflessione su deroghe a spostamenti - lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - Corriere : Natale e Capodanno con coprifuoco, stop spostamenti dal 20, deroga per i nonni: le misure - MariaRo64226515 : Fanno ridere ristoranti e bar si per natale e santo stefano e mi pare anche capodanno e spostamemti tra comuni no fanno ridere #Dpcm - elena737288282 : Io mi rifiuto di credere alla regola che vieta gli spostamenti tra comuni nei giorni di Natale, perché se fosse ver… -