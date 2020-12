Covid, dal Regno Unito via libera al vaccino della Pfizer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) LONDRA (Regno Unito) (ITALPRESS) – Sul vaccino anti-Covid la Gran Bretagna “brucia” il resto del mondo. L’ente regolatore del Paese ha infatti approvato il vaccino della Pfizer-BioNTech. Come annunciato dal ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, le prime dosi dovrebbero essere disponibili già dalla prossima settimana. “L’aiuto sta arrivando. Il Regno Unito è il primo paese al mondo ad avere un vaccino approvato clinicamente per la fornitura”, ha twittato in mattinata Hancock. La Gran Bretagna può quindi essere considerato il primo Paese al mondo in cui un vaccino ha ottenuto il via libera per la sua commercializzazione, dopo un iter che comunque è apparso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) LONDRA () (ITALPRESS) – Sulanti-la Gran Bretagna “brucia” il resto del mondo. L’ente regolatore del Paese ha infatti approvato il-BioNTech. Come annunciato dal ministroSanità britannico, Matt Hancock, le prime dosi dovrebbero essere disponibili già dalla prossima settimana. “L’aiuto sta arrivando. Ilè il primo paese al mondo ad avere unapprovato clinicamente per la fornitura”, ha twittato in mattinata Hancock. La Gran Bretagna può quindi essere considerato il primo Paese al mondo in cui unha ottenuto il viaper la sua commercializzazione, dopo un iter che comunque è apparso ...

