Conversano | focolaio di Covid 19 in casa di riposo | 47 contagi

BARI - Un focolaio di coronavirus è stato accertato nella casa di riposo 'Vivere Insieme' di Conversano (Bari). Tutti gli anziani ospiti e gli operatori sono stati sottoposti a tamponi rapidi e nella ...

Ieri i nuovi casi erano stati 19.350 con 182.100 tamponi. Le vittime erano state 785 (Articolo in aggiornamento) ...

Sono 40 gli ospiti e 7 gli operatori risultati positivi al test rapido, l'Asl ha predisposto subito tamponi molecolari a tappeto e domani si conoscerà l’esito dello screening.

