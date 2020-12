Change-5 arriva sulla Luna: la sonda riporterà campioni sulla Terra (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La cinese Change-5 è la prima sonda che riporterà campioni di roccia sul nostro pianeta da 44 anni a questa parte. La missione cinese è partita lo scorso 23 novembre dalla base di Wenchang, nell’isola di Hainan. Sono passati 44 anni dall’ultima volta in cui frammenti di roccia Lunare sono stati raccolti e portati sulla L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La cinese-5 è la primachedi roccia sul nostro pianeta da 44 anni a questa parte. La missione cinese è partita lo scorso 23 novembre dalla base di Wenchang, nell’isola di Hainan. Sono passati 44 anni dall’ultima volta in cui frammenti di rocciare sono stati raccolti e portatiL'articolo proviene da www.meteoweek.com.

puntuSRD : Questo video ci arriva da Riellë Húriniel e da S'Arda - Smial Tolkien della #Sardegna, gruppo di appassionati di To… - larasaudade : Sono nella fase 'Michael Jackson'(ciclicamente arriva) e così oggi in macchina pensavo a come potrebbe essere 'Man… - lillydessi : Chang’e 5 arriva in orbita lunare e si prepara alla discesa - AstronautiNEWS - ALeLaLeLaLe : RT @lillydessi: Chang’e 5 arriva in orbita lunare e si prepara alla discesa - AstronautiNEWS - lillydessi : Chang’e 5 arriva in orbita lunare e si prepara alla discesa - AstronautiNEWS -

Ultime Notizie dalla rete : Change arriva Chang’e 5 arriva in orbita lunare e si prepara alla discesa AstronautiNEWS Change-5 arriva sulla Luna: la sonda riporterà campioni sulla Terra

È avvenuto l'allunaggio della sonda cinese Change-5. Riporterà campioni di roccia sulla Terra, 44 anni dopo l'ultima volta.

Nasce Lobby4Change, associazione dedicata alla promozione della legge sui “portatori di interesse”

"Negli ultimi 45 anni sono state depositate in Parlamento 76 proposte di legge per la regolamentazione del lobbing, l'attività dei portatori di interesse.Dopo 76 tentativi, ci auguriamo che questa pos ...

È avvenuto l'allunaggio della sonda cinese Change-5. Riporterà campioni di roccia sulla Terra, 44 anni dopo l'ultima volta."Negli ultimi 45 anni sono state depositate in Parlamento 76 proposte di legge per la regolamentazione del lobbing, l'attività dei portatori di interesse.Dopo 76 tentativi, ci auguriamo che questa pos ...