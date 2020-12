Addio a Henri Chenot | scienziato del benessere e guru dei vip

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si è spento la scorsa notte in una clinica di Lugano all’età di 77 anni Henri Chenot, biologo, psicologo, naturopata nonché esperto di medicina cinese, celebre per il suo approccio rivoluzionario alla salute e al benessere che lo portò a sviluppare il concetto di Biontologia (la scienza del vivere) e un relativo metodo di cura per riequilibrare la fisiologia dell’organismo, che viene praticato ancora oggi in tutti i centri Chenot quale approccio terapeutico di base.