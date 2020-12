Su Amazon il libro sull'ammirazione per Salvini, ma sono tutte pagine bianche (Di martedì 1 dicembre 2020) E' il libro più venduto nella categoria "Scienze politiche" di Amazon, davanti anche ad "Una terra promessa" di Barack Obama, l'ex presidente degli Sati Uniti. Ha un costo di 6,99 euro, ha una copertina... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 dicembre 2020) E' ilpiù venduto nella categoria "Scienze politiche" di, davanti anche ad "Una terra promessa" di Barack Obama, l'ex presidente degli Sati Uniti. Ha un costo di 6,99 euro, ha una copertina...

repubblica : Su Amazon un libro sull'ammirazione per Salvini, ma sono solo pagine bianche - repubblica : Su Amazon un libro sull'ammirazione per Salvini, ma sono solo pagine bianche [aggiornamento delle 11:19] - ZZiliani : So che è difficile crederlo, ma c’è anche chi ha scritto che a Torino, dopo l’arrivo di #CR7, “nei bar, negli hotel… - girasol44247939 : RT @AssociazioneAlf: Anche #Marilee, oggi Nieve, e la sua famiglia adottiva hanno preso la loro copia del libro che piace,commuove e divert… - globalistIT : Straordinario è ironico: leggete cosa sta accadendo su Amazon e rimarrete inorriditi. Il commento di David Grieco… -