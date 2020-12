Shopping, cenone, Messa, scuola, spostamenti per Natale e Capodanno 2020. Oggi il Dpcm? (Di martedì 1 dicembre 2020) Potrebbe essere il giorno del nuovo Dpcm, o quantomeno delle linee guida. Ieri la riunione dei rappresentanti delle Regioni italiane che si sono trovati in streaming, per cercare l'intesa sulle linee... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 dicembre 2020) Potrebbe essere il giorno del nuovo, o quantomeno delle linee guida. Ieri la riunione dei rappresentanti delle Regioni italiane che si sono trovati in streaming, per cercare l'intesa sulle linee...

bianca_caimi : RT @andrea_pecchia: È uscito talmente tanto schifo in meno di 2h di puntata che la metà basterebbe per far tremare tutto il Paese alle fond… - annamag27 : RT @andrea_pecchia: È uscito talmente tanto schifo in meno di 2h di puntata che la metà basterebbe per far tremare tutto il Paese alle fond… - antorlandi : RT @andrea_pecchia: È uscito talmente tanto schifo in meno di 2h di puntata che la metà basterebbe per far tremare tutto il Paese alle fond… - Rokketto1 : RT @andrea_pecchia: È uscito talmente tanto schifo in meno di 2h di puntata che la metà basterebbe per far tremare tutto il Paese alle fond… - Gb13Giovanna : RT @andrea_pecchia: È uscito talmente tanto schifo in meno di 2h di puntata che la metà basterebbe per far tremare tutto il Paese alle fond… -