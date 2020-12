Sci alpino: Sofia Goggia torna in Engadina. Per replicare il successo di un anno fa in superG? (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ tra le atlete più attese della stagione, ovviamente (ma non solo) in velocità. Ha lavorato ancora di più sulla forza e a Sölden ha già mostrato di essere vicina al top, con un buon 6° posto conquistato in gigante nonostante abbia lasciato diversi centesimi sul muro centrale, per poi ottenere i migliori parziali sul piatto conclusivo. Ora arrivano le “sue” gare e la parola chiave per Sofia Goggia è una sola: solidità. Soprattutto arrivano l’Engadina e St. Moritz, dove lo scorso anno riuscì a vincere in superG grazie a una prova maiuscola nel tratto iniziale e finale della pista svizzera. Ovviamente allo stato attuale non ci sono riferimenti in velocità dopo le prime 4 competizioni della stagione, per cui le prime due gare in terra rossocrociata restano comunque un’incognita. Di sicuro si sa che Ilka ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ tra le atlete più attese della stagione, ovviamente (ma non solo) in velocità. Ha lavorato ancora di più sulla forza e a Sölden ha già mostrato di essere vicina al top, con un buon 6° posto conquistato in gigante nonostante abbia lasciato diversi centesimi sul muro centrale, per poi ottenere i migliori parziali sul piatto conclusivo. Ora arrivano le “sue” gare e la parola chiave perè una sola: solidità. Soprattutto arrivano l’e St. Moritz, dove lo scorsoriuscì a vincere ingrazie a una prova maiuscola nel tratto iniziale e finale della pista svizzera. Ovviamente allo stato attuale non ci sono riferimenti in velocità dopo le prime 4 competizioni della stagione, per cui le prime due gare in terra rossocrociata restano comunque un’incognita. Di sicuro si sa che Ilka ...

