Riunioni Microsoft Teams anche in macchina con Apple CarPlay, le ultime novità (Di martedì 1 dicembre 2020) Abbiamo sempre più bisogno delle Riunioni Microsoft Teams in contesti lavorativi, educativi o semplicemente di intrattenimento e dunque il servizio si sta sempre più perfezionando per essere a portata di mano in numerosi contesti della vita quotidiana. In effetti è di queste ore la notizia della prossima integrazione del prodotto Microsoft anche con Apple CarPlay. In pratica, anche dalla propria automobile, sarà possibile accedere ad un meeting urgente, almeno quando necessario. Cosa comporterà la nuova integrazione più nello specifico? Con Microsoft Teams supportato da Apple CarPlay, sarà possibile anche avviare o più semplicemente rispondere ad una ...

