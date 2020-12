Milan, Ibra scalpita: vuol rientrare già contro la Samp. Le ultime (Di martedì 1 dicembre 2020) Ibra vuol bruciare le tappe: come rivelato da Tuttosport, ieri lo svedese ha sostenuto un controllo alla gamba infortunata. Rientro vicino Zlatan Ibrahimovic vorrebbe rientrare per Sampdoria-Milan di domenica 6 dicembre: questo è il desiderio dello svedese che sente reazioni sempre positive dopo l’infortunio patito a Napoli. Secondo Tuttosport, però, lo staff medico vuol procede con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 dicembre 2020)bruciare le tappe: come rivelato da Tuttosport, ieri lo svedese ha sostenuto unllo alla gamba infortunata. Rientro vicino Zlatanhimovic vorrebbeperdoria-di domenica 6 dicembre: questo è il desiderio dello svedese che sente reazioni sempre positive dopo l’infortunio patito a Napoli. Secondo Tuttosport, però, lo staff medicoprocede con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

acmilan : ??? “I came back to change #ACMilan” ?? @Ibra_official spoke to @UEFAcom about his motivation and goals ??? 'Sono t… - Gazzetta_it : #Milan: rinnovi per #Ibra e #Donnarumma, #Kabak subito - SkySport : 'IBRAHIMOVIC si infila e la mette all'angolino?' ? Al 20' Milan in vantaggio: gran pallone di Theo Hernandez dalla… - sportli26181512 : Kabak subito, Thauvin in estate: le strategie del Milan in vista delle prossime sessioni di mercato: Un difensore,… - PianetaMilan : #Capello al @Corriere: '@acmilan da #Scudetto: @Ibra_official leader, #Pioli un signor allenatore' - #ACMilan… -