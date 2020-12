L’ultimo commovente messaggio di Maradona prima di morire (Di martedì 1 dicembre 2020) L’ultimo commovente messaggio di Maradona, poche ore prima di morire. Il grande campione, sentendosi male e rendendosi probabilmente conto che avrebbe potuto non farcela, ha registrato un messaggio per suo figlio minore, il suo “angelo” di appena 7 anni Dieguito Fernando , avuto dall’ex fidanzata Veronica Ojeda. Maradona, rivolto a Mario Baudry, fidanzato della madre di suo figlio e quindi patrigno del bambino dice: “Prenditi cura di lei e prenditi cura del mio angelo, che è incomparabile”. Diego Fernando è L’ultimo dei cinque figli di Maradona: le figlie Dalma, 33 anni, e Giannina, 31 anni, avute dalla sua prima e unica moglie Claudia Villafane, 58 anni, con la quale è stato sposato dal 1984 al 2004. ... Leggi su dilei (Di martedì 1 dicembre 2020)di, poche oredi. Il grande campione, sentendosi male e rendendosi probabilmente conto che avrebbe potuto non farcela, ha registrato unper suo figlio minore, il suo “angelo” di appena 7 anni Dieguito Fernando , avuto dall’ex fidanzata Veronica Ojeda., rivolto a Mario Baudry, fidanzato della madre di suo figlio e quindi patrigno del bambino dice: “Prenditi cura di lei e prenditi cura del mio angelo, che è incomparabile”. Diego Fernando èdei cinque figli di: le figlie Dalma, 33 anni, e Giannina, 31 anni, avute dalla suae unica moglie Claudia Villafane, 58 anni, con la quale è stato sposato dal 1984 al 2004. ...

