Inter | segna un italiano Darmian su assist di un connazionale Non succedeva dal 2008

Il vantaggio iniziale dell'Inter è arrivato grazie a Matteo Darmian su assist di Gagliardini, un gol importantissimo per i nerazzurri che vale anche a livello statistico. Infatti, come riportato da Opta, era dal novembre del 2008 che un giocatore italiano dell'Inter non segnava su assist di un connazionale in Champions League. L'ultima volta nella gara contro l'Anorthosis Famagosta grazie al gol di Materazzi con assist di Mario Balotelli.

La squadra di Conte passa in Germania e riapre il discorso qualificazione: gol di Darmian e doppietta del belga, per i padroni di casa a segno due volte Plea.

Il successo contro il Borussia tiene in vita l'Inter

Champions, i nerazzurri approfittano della grande serata di Lukaku e di giocheranno tutto tra una settimna con lo Shakthar. Agli ottavi Liverpool e Porto ...

La squadra di Conte passa in Germania e riapre il discorso qualificazione: gol di Darmian e doppietta del belga, per i padroni di casa a segno due volte Plea.