Gossip News | Malgioglio fa una gaffe e finisce nei guai | rischia la squalifica | Simona Ventura torna in tv su Rai 2

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 1 dicembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo di Cristianogià superstar del Grande Fratello Vip, del ritorno in tv di, dei nuovi concorrenti annunciati da Alfonso Signorini e della programmazione televisiva prevista per questa sera. CRISTIANO: Non è nemmeno entrato, ma già è il divo delle folle. E ha anche già commesso unanon da poco. Chiacchierando con Zorzi,ha rivelato alcuni particolari sui prossimi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip. Ingressi che, come sapranno i fan della trasmissione, avrebbero dovuto essere segreti per gli inquilini. Come deciderà di provvedere il GF?è davvero ...