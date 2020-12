Gli artisti ele canzoni più ascoltate su Spotify nel 2020: trionfa Bad Bunny (Di martedì 1 dicembre 2020) Spotify ha reso noto i numeri che hanno caratterizzato la puattaforma streaming nel 2002. Vediamoli nel dettaglio: con più di 8.3 miliardi di stream, il rapper portoricano Bad Bunny è l'artista più ascoltato su Spotify nel 2020. Completano il podio Drake al secondo posto e J Balvin al terzo, seguiti da Juice WRLD, rapper americano scomparso nel 2019 e The Weeknd. Confermato il dominio di Billie Eilish tra le artiste femminili di Spotify, al primo posto per il secondo anno consecutivo, seguita da Taylor Swift e Ariana Grande. La canzone con il maggior numero di stream su Spotify nel 2020, con oltre 1,6 miliardi distream, è Blinding Lights di The Weeknd. L'album del 2020 più cliccato su Spotify è YHLQMDLG di Bad Bunny, ... Leggi su panorama (Di martedì 1 dicembre 2020)ha reso noto i numeri che hanno caratterizzato la puattaforma streaming nel 2002. Vediamoli nel dettaglio: con più di 8.3 miliardi di stream, il rapper portoricano Badè l'artista più ascoltato sunel. Completano il podio Drake al secondo posto e J Balvin al terzo, seguiti da Juice WRLD, rapper americano scomparso nel 2019 e The Weeknd. Confermato il dominio di Billie Eilish tra le artiste femminili di, al primo posto per il secondo anno consecutivo, seguita da Taylor Swift e Ariana Grande. La canzone con il maggior numero di stream sunel, con oltre 1,6 miliardi distream, è Blinding Lights di The Weeknd. L'album delpiù cliccato suè YHLQMDLG di Bad, ...

CremoniniCesare : #LetTHEMTalk, “La colonna sonora!” ?? Ecco le canzoni e gli artisti che hanno viaggiato insieme a me nel nuovo libro… - dariofrance : Nel decreto legge approvato ora in Consiglio dei Ministri ulteriori 1000 euro per gli stagionali del turismo e per… - evagiovannini : Dino Zoff su Maradona: “Io li ho sempre invidiati gli artisti, perché sanno creare. Sa, io sono un portiere e il… - marteblog : @mat_brandi Per secoli sono stati ai margini della società, gli artisti. Oggi sono influenseeerrr - Ballerinadijazz : RT @CremoniniCesare: #LetTHEMTalk, “La colonna sonora!” ?? Ecco le canzoni e gli artisti che hanno viaggiato insieme a me nel nuovo libro in… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli artisti Gli artisti ele canzoni più ascoltate su Spotify nel 2020: trionfa Bad Bunny Panorama Donizetti Opera 2020 – Concerto di gala GaetAMO Bergamo

Bergamo ama Gaetano e Gaetano ama Bergamo. Il Festival Donizetti Opera rende omaggio al compositore nel giorno del suo compleanno con un concerto speciale intitolato “GaetAMO Bergamo”, dedicato agli a ...

Roberto Vecchioni, le confessioni politiche: "Datemi una monarchia. Perché la sinistra ha fallito"

«Più di quarant' anni fa... I Poeti. Non è cambiato molto, i poeti sono spesso degli imbroglioni. A volte gli artisti sono in malafede, diventano compiacenti per aver spianata la strada del successo ...

Bergamo ama Gaetano e Gaetano ama Bergamo. Il Festival Donizetti Opera rende omaggio al compositore nel giorno del suo compleanno con un concerto speciale intitolato “GaetAMO Bergamo”, dedicato agli a ...«Più di quarant' anni fa... I Poeti. Non è cambiato molto, i poeti sono spesso degli imbroglioni. A volte gli artisti sono in malafede, diventano compiacenti per aver spianata la strada del successo ...