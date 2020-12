GF Vip, nella notte Giulia Salemi attacca Elisabetta Gregoraci: ‘Noi sappiamo le voci che girano’ (Di martedì 1 dicembre 2020) L’influencer nella notte si è sfogata con alcuni concorrenti svelando che ci sono delle voci su Elsabetta Gregoraci. Ecco che cosa ha detto nella Casa GF Vip: è scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi L’ingresso di Giulia Salemi ha portato novità alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lo sappiamo, Giulia ha già partecipato al reality un po’ di tempo fa ed aveva concentrato tutti i suoi pensieri e le sue energie su Francesco Monte, del quale si era innamorata. Questa volta ha intenzione di riprendere il percorso personale che aveva abbandonato, ma è già stata coinvolta in alcune dinamiche scomode. Ad esempio, Alfonso Signorini ha insinuato che tra lei ed ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 1 dicembre 2020) L’influencersi è sfogata con alcuni concorrenti svelando che ci sono dellesu Elsabetta. Ecco che cosa ha dettoCasa GF Vip: è scontro traL’ingresso diha portato novità alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Loha già partecipato al reality un po’ di tempo fa ed aveva concentrato tutti i suoi pensieri e le sue energie su Francesco Monte, del quale si era innamorata. Questa volta ha intenzione di riprendere il percorso personale che aveva abbandonato, ma è già stata coinvolta in alcune dinamiche scomode. Ad esempio, Alfonso Signorini ha insinuato che tra lei ed ...

