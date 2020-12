‘Gf Vip 5’ | non si placa lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi | che confessa | “Lei fa parte delle persone che in questi anni m’hanno fatta sentire inferiore”

Leggi su isaechia

(Di martedì 1 dicembre 2020) Non è stato un momento di alta televisione, ma sicuramente uno a tasso elevato di trash, quello che ieri sera ha visto protagoniste. Le due donne si sono nuovamente scontrate dopo che Alfonso Signorini ha tirato fuori vecchie ruggini nate in Sardegna. In particolar modo, l’ex moglie di Flavio Briatore non ha nascosto di aver poco gradito dei passati atteggiamenti dellanei confronti dell’ex consorte, dipingendo un quadro poco gradevole della gieffina, che non è piaciuto neppure al popolo del web., infatti, è stata descritta come una “accattona” e a un certo punto della discussione ha proprio preferito evitare di commentare le insinuazioni della compagna d’avventura, chiudendosi in un riflessivo e sconfortato silenzio (QUI il video per ...