Formula 1, Lewis Hamilton positivo al Coronavirus (Di martedì 1 dicembre 2020) Lewis Hamilton è positivo al Coronavirus. Il pilota della Mercedes è risultato positivo al Covid durante i test che i piloti sono obbligati a sostenere prima delle gare. Lo riferisce la Fia su Twitter. Hamilton è al momento in isolamento. Il Gran Premio del Bahrein previsto nel fine settimana a Sakhir si svolgerà come previsto, fa sapere la federazione. A confermare la notizia è anche la scuderia del sette volte campione del mondo, la Mercedes: “Ci rammarica annunciare che Lewis Hamilton è risultato positivo al COVID-19 e non potrà partecipare al GP di Sakhir di questo fine settimana. Lewis è stato testato tre volte la scorsa settimana e ha restituito ogni volta un risultato negativo, l’ultimo dei quali è stato ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020)al. Il pilota della Mercedes è risultatoal Covid durante i test che i piloti sono obbligati a sostenere prima delle gare. Lo riferisce la Fia su Twitter.è al momento in isolamento. Il Gran Premio del Bahrein previsto nel fine settimana a Sakhir si svolgerà come previsto, fa sapere la federazione. A confermare la notizia è anche la scuderia del sette volte campione del mondo, la Mercedes: “Ci rammarica annunciare cheè risultatoal COVID-19 e non potrà partecipare al GP di Sakhir di questo fine settimana.è stato testato tre volte la scorsa settimana e ha restituito ogni volta un risultato negativo, l’ultimo dei quali è stato ...

SkySportF1 : ULTIM'ORA #Formula1 @LewisHamilton positivo al #Covid19, non parteciperà al #SakhirGP #SkyMotori #F1 - rtl1025 : ?? Il campione del mondo di Formula Uno #Lewis #Hamilton è risultato positivo al test per il #COVID19. Salterà per q… - sportli26181512 : Lewis Hamilton positivo al coronavirus: non correrà in Bahrain. Le news: Il campione del mondo della Mercedes risul… - RadioPanettiOff : ??Lewis Hamilton è positivo al coronavirus, per lui salta il Gp di Formula 1 in Bahrain #rpn - Vivodisogniebas : RT @RaiNews: Il pilota britannico #lewishamilton si è già aggiudicato matematicamente il campionato lo scorso 15 novembre -