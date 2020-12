Focus sui problemi Unicredit oggi 1 dicembre con app e login (Di martedì 1 dicembre 2020) Occorre fare i conti con nuovi problemi Unicredit oggi 1 dicembre, almeno stando alle segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere poco dopo le 10. Situazione ancora tutta da definire, ma stando ad alcuni commenti riscontrati sui social sembrerebbe che l’anomalia si riscontri in fase di login con l’app ufficiale. Il condizionale è d’obbligo, perché le informazioni disponibili fino a questo momento sono ancora frammentarie. Vi anticipo, però, che i numeri non sono tali da indurmi a parlare di down. Qualche dettaglio preliminare sui problemi Unicredit di oggi 1 dicembre In attesa di possibili comunicazioni ufficiali utili per far luce sui problemi Unicredit di oggi 1 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Occorre fare i conti con nuovi, almeno stando alle segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere poco dopo le 10. Situazione ancora tutta da definire, ma stando ad alcuni commenti riscontrati sui social sembrerebbe che l’anomalia si riscontri in fase dicon l’app ufficiale. Il condizionale è d’obbligo, perché le informazioni disponibili fino a questo momento sono ancora frammentarie. Vi anticipo, però, che i numeri non sono tali da indurmi a parlare di down. Qualche dettaglio preliminare suidiIn attesa di possibili comunicazioni ufficiali utili per far luce suidi1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Focus sui Educazione alla legalità a Serino, focus su: social e Covid-19 Nuova Irpinia 9 ° Healthcare Summit del Sole-24Ore: focus sul Ssn nel futuro post pandemia con il ministro Speranza e il viceministro Sileri

Venerdì 4 dicembre, dalle 9.45 alle 13.15, si terrà in diretta streaming la 9° edizione dell’Healthcare Summit del Sole 24 Ore, con l’obiettivo di analizzare gli scenari evolutivi attesi ...

Il Covid viaggia con i cibi surgelati? Virus su granchi dal Cile, la Cina blocca le importazioni

La plastica e l’acciaio, e in misura minore carta e cartone. Sono questi i materiali su cui il nuovo coronavirus riesce a sopravvivere più a lungo. Lo avevano evidenziato già ...

