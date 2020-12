Como, litiga con la moglie e cammina per 450km per smaltire la rabbia (Di martedì 1 dicembre 2020) Fermato sul ciglio della strada intento a passeggiare, alle 2 di notte, un uomo è partito da Como dopo aver litigato con la moglie No, non è una barzelletta anche se, i Carabinieri erano piuttosto sorpresi alla scoperta. Alle 2 di notte, durante un giro di perlustrazione per le strade, una pattuglia ha scovato un L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Fermato sul ciglio della strada intento a passeggiare, alle 2 di notte, un uomo è partito dadopo averto con laNo, non è una barzelletta anche se, i Carabinieri erano piuttosto sorpresi alla scoperta. Alle 2 di notte, durante un giro di perlustrazione per le strade, una pattuglia ha scovato un L'articolo proviene da Inews.it.

SkyTG24 : Litiga con la moglie a Como e cammina fino a Fano per smaltire la rabbia - SkyTG24 : Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, s… - Corriere : Como, litiga con la moglie e lo ritrovano a Fano: 420 km a piedi per smaltire la rabbia - KinmenQuemoy : Como, litiga con la moglie e fa 450 km a piedi per smaltire la rabbia: trovato dalla polizia a Fano - ES1670 : RT @DaliaDaliaanfo: Litiga con la moglie e fa 450 km a piedi da Como a Fano per sbollire la rabbia. IL MARITONETA. -

Ultime Notizie dalla rete : Como litiga HTTP/1.1 Server Too Busy