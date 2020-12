Un super computer con un chip da un trilione di transistor 'simula il futuro più velocemente delle leggi della fisica' (Di lunedì 30 novembre 2020) Mentre ci muoviamo verso il futuro, le aziende di computer stanno rendendo i loro chipset sempre più potenti. Ad esempio, l'ultimo chip M1 di Apple ha 16 miliardi di transistor ed è incredibilmente veloce rispetto ad altri SoC come i chip i9 di Intel. Tuttavia, non importa quanto siano veloci i nuovi chip per computer di Apple, molto probabilmente non potranno simulare il futuro "più velocemente delle leggi della fisica". Bene, si scopre che in realtà c'è un chip di un supercomputer in grado di eseguire il suddetto compito. Soprannominato Cerebras CS-1, questo chipset ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 30 novembre 2020) Mentre ci muoviamo verso il, le aziende distanno rendendo i loroset sempre più potenti. Ad esempio, l'ultimoM1 di Apple ha 16 miliardi died è incredibilmente veloce rispetto ad altri SoC come ii9 di Intel. Tuttavia, non importa quanto siano veloci i nuoviperdi Apple, molto probabilmente non potrannore il"più". Bene, si scopre che in realtà c'è undi unin grado di eseguire il suddetto compito. Soprannominato Cerebras CS-1, questoset ...

CashDroid : Volete un computer veloce per navigare su Internet e modificare documenti. Comprate un Chromebook e non ve ne penti… - biukenon84 : @MarcoXXII @rumors_pro @II_NoMercy_II @OffSidePage_ @NewsProclub @pctransfermarkt @RTAllProClub @ILOVEPROCLUB1… - LuBlue94 : Io: 'Chissà cosa potrò comprare in super offerta durante il #BlackFriday... La batteria del computer e l'hard disk… - swansmos : sono per la prima volta dopo anni senza computer bc l'ho lasciato in riparazione e santo cielo sono super sad e stressata - francescoviv : @verdeocchio @Ho2AlidiCera @antonellatonon1 @neap_psycho @commodas Un computer che va a caffè e dolcetti a quanto pare. Super ecologico! -

Ultime Notizie dalla rete : super computer Il supercomputer da record combatte per la sostenibilità (e contro il virus) Corriere della Sera Un super computer con un chip da un trilione di transistor 'simula il futuro più velocemente delle leggi della fisica'

Mentre ci muoviamo verso il futuro, le aziende di computer stanno rendendo i loro chipset sempre più potenti. Ad esempio, l'ultimo chip M1 di Apple ha 16 miliardi di transistor ed è incredibilmente ve ...

Creato chip con un trilione di transistor e oltre 350.000 core: è il più potente al mondo

La startup Cerebras Systems ha creato Cerebras CS-1, il più grande e più potente chip per computer al mondo: ecco cosa è in grado di fare.

Mentre ci muoviamo verso il futuro, le aziende di computer stanno rendendo i loro chipset sempre più potenti. Ad esempio, l'ultimo chip M1 di Apple ha 16 miliardi di transistor ed è incredibilmente ve ...La startup Cerebras Systems ha creato Cerebras CS-1, il più grande e più potente chip per computer al mondo: ecco cosa è in grado di fare.