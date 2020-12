Ue: Fornaro, ‘su Recovery plan ben vengano energie migliori ma guida a Parlamento’ (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Il Recovery plan italiano è una sfida straordinaria per il presente e per il futuro. Bene cercare di coinvolgere le migliori intelligenze e le migliori risorse umane ma la guida è, e deve, rimanere politica con il coinvolgimento del Parlamento”. Lo afferma il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Ilitaliano è una sfida straordinaria per il presente e per il futuro. Bene cercare di coinvolgere leintelligenze e lerisorse umane ma laè, e deve, rimanere politica con il coinvolgimento del Parlamento”. Lo afferma il capogruppo di Leu alla Camera, Federico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

