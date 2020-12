Formazioni ufficiali Genoa Parma | le scelte degli allenatori

(Di lunedì 30 novembre 2020) Ledimatch valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Paleari; Bani, Zapata, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Sturaro, Pellegrini; Scamacca, Schomurodov(4-3-2-1): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius Leggi su Calcionews24.com

gabrielemajo : Post Edited: GENOA-PARMA (0-1finale primo tempo): LA DIRETTA LIVE DI ILARIA MAZZONI - PiacenzaPress : LIVE Como-Piacenza: le formazioni ufficiali. Biancorossi con la difesa a tre. Heatley in campo dal 1' - clikservernet : Genoa-Parma: le formazioni ufficiali - Noovyis : (Genoa-Parma: le formazioni ufficiali) Playhitmusic - - sportli26181512 : Virtus Entella-Spal, le formazioni ufficiali: De Luca contro Paloschi: Virtus Entella (3-4-2-1): Borra; Coppolaro,… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Borussia M'Gladbach, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match ... collegandosi con i siti ufficiali delle piattaforme, sia su dispositivi ...I nerazzurri hanno un solo risultato possibile per continuare a credere nella qualificazione agli ottavi di Champions. Confermata la formula Sassuolo: centrocampo in linea e fasce meno spinte all’assa ...